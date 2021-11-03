Главный кардиолог Татарстана объяснила, при каких симптомах надо обращаться к специалисту

Симптомы, которые могут быть связаны с проблемами сердечно-сосудистой системы, в специальном прямом эфире Оперштаба по борьбе с Covid-19 назвала главный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

«В первую очередь должно насторожить, если появились впервые непонятные для вас боли в грудной клетке. Боли, которые могут быть связаны с физической или эмоциональной нагрузкой, боли могут отдавать не только за грудину, но и в нижнюю челюсть, левую лопатку, в спину, в руки», – отметила врач.

Если грудная клетка не болит, но при напряжении присутствуют дискомфорт в частях тела, которые перечислила врач, – это тоже повод обратиться к кардиологу.

Также насторожить должно неконтролируемое артериальное давление, причём как его понижение, так и повышение. И неритмичная работа сердца: чувство, будто оно перевернулось, паузы в его работе, оно может сопровождаться головокружением или полуобморочным состоянием.

Появление при физической нагрузке одышки и отеки нижних конечностей – тоже признак возможных проблем с сердцем и сосудами.