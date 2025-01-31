«По зову сердца»: жительница Мамадыша решила стать волонтером в Мариуполе

Жительница Мамадышского района Татарстана — 20-летняя Арина Левина уезжает волонтером в Мариуполь. Ее добровольное решение быть полезной жителям города в Донецкой народной республике сначала одобрили родители, а сегодня с напутственными словами к Арине обратился глава муниципалитета Вадим Никитин.

«Нельзя заставить человека быть волонтером. Это происходит по зову сердца, по велению души. Ты приняла смелое и очень важное решение. Мы тобой гордимся», — сказал руководитель района.

Арина Левина — единственная девушка из Татарстана, решившая работать волонтером в Мариуполе. Направление она выбрала сама. Едет на две недели, а кем будет работать — пока не знает.

Арина — молодой кондитер, выпускница воскресной школы при храме. Многократно участвовала в мероприятиях, которые инициировала лично. Совместно с администрацией города проводила мастер-классы для детей участников специальной военной операции.

В Татарстане открыт набор волонтеров в новые регионы и приграничные территории на февраль. Выезд в Мариуполь, Луганск, Херсон, Лисичанск планируются с 3 по 17 февраля, а также с 17 февраля по 3 марта. В Курск — с 10 по 24 февраля и с 24 февраля по 10 марта. Питание, проживание, дорога и всё необходимое для волонтеров будет организовано.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото, видео: пресс-служба Мамадышского района РТ.