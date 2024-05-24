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По трассе М12 запустят беспилотные «КАМАЗы»
К 2026 году беспилотные грузовики «КАМАЗ» начнут курсировать по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье и от Москвы до Казани по новой платной трассе М12 «Восток». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ» в своем Telegram-канале.
Соответствующие планы раскрыл заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов на пленарной сессии конференции «Искусственный интеллект в дорожной отрасли — Trans AI 2024».
«К 2026 году мы планируем расширить географию эксперимента на ЦКАД и М12. Общее количество беспилотных грузовиков при этом увеличится до 93», — пояснил чиновник.
Пока беспилотные грузовики «КАМАЗ» используются только на трассе М11 «Нева». За четыре месяца шесть машин перевезли более 10 тыс. тонн груза. В текущем, 2024 году предприятие собирается выпустить на М11 еще 15 беспилотных грузовиков.
Upd. (19.35): Торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков КАМАЗ состоялось 14 июня прошлого, 2023 года в Санкт-Петербурге. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Тогда по трассе было запущено движение трех машин, 3 июля начали курсировать еще три.
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