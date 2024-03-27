Мишустин поручил проработать расширение беспилотных грузоперевозок на трассы М12 и М4

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Министерству транспорта РФ проработать вопрос о расширении маршрутной сети беспилотных грузоперевозок на трассы М12 «Восток» и М4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба Правительства страны.

Кроме того, Премьер поручил тому же Минтрансу и Министерству финансов предусмотреть в текущем году «дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильной дороге М11 „Нева“».

Оба поручения нацелены на дальнейшую реализацию инициативы «Беспилотные логистические коридоры», о результатах необходимо доложить до 31 мая этого года. Они были даны по итогам стратегической сессии, прошедшей 13 февраля.

В Санкт-Петербурге 14 июня 2023 года состоялось торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков КАМАЗ. В церемонии принимал участие Раис РТ Рустам Минниханов. Тогда по трассе было запущено движение трех грузовиков. Третьего июля начали курсировать еще три грузовика. По оценке Михаила Мишустина, Россия достигла значительного прогресса в части беспилотных транспортных систем. К сентябрю КАМАЗ произведет еще 12 беспилотных грузовиков для трассы М11.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти российских регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени составит около 1961 километра. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Ее построили с нуля за рекордные три года. Теперь путь от столицы России до столицы Татарстана займет всего 6,5 часа. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».