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Мишустин поручил проработать расширение беспилотных грузоперевозок на трассы М12 и М4
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Министерству транспорта РФ проработать вопрос о расширении маршрутной сети беспилотных грузоперевозок на трассы М12 «Восток» и М4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба Правительства страны.
Кроме того, Премьер поручил тому же Минтрансу и Министерству финансов предусмотреть в текущем году «дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильной дороге М11 „Нева“».
Оба поручения нацелены на дальнейшую реализацию инициативы «Беспилотные логистические коридоры», о результатах необходимо доложить до 31 мая этого года. Они были даны по итогам стратегической сессии, прошедшей 13 февраля.
В Санкт-Петербурге 14 июня 2023 года состоялось торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков КАМАЗ. В церемонии принимал участие Раис РТ Рустам Минниханов. Тогда по трассе было запущено движение трех грузовиков. Третьего июля начали курсировать еще три грузовика. По оценке Михаила Мишустина, Россия достигла значительного прогресса в части беспилотных транспортных систем. К сентябрю КАМАЗ произведет еще 12 беспилотных грузовиков для трассы М11.
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