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Экономика 3 июля 2023 17:18

По трассе М11 начали курсировать еще три беспилотных «КАМАЗа»

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По трассе М11 начали курсировать еще три беспилотных «КАМАЗа»
В день открытия участка дороги Рустам Минниханов выложил в Сеть фото из кабины грузовика.
Фото: телеграм-канал Раиса РТ.

Еще три беспилотных грузовика «КАМАЗ» начали ходить по трассе М11 «Москва – Санкт-Петербург». Всего на маршруте задействованы уже шесть таких автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

«Еще три вышли с 1 июля, как мы и обещали. Сейчас на трассе шесть беспилотных автомобилей», — заявили в компании.

В автогиганте уточнили, что пять машин выполняют коммерческие перевозки грузов, а шестая машина отрабатывает технические алгоритмы для улучшения качества работы.

14 июня в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков «КАМАЗ». В церемонии принимал участие Раис РТ Рустам Минниханов.

#камаз
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