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По трассе М11 начали курсировать еще три беспилотных «КАМАЗа»
Еще три беспилотных грузовика «КАМАЗ» начали ходить по трассе М11 «Москва – Санкт-Петербург». Всего на маршруте задействованы уже шесть таких автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу автогиганта.
«Еще три вышли с 1 июля, как мы и обещали. Сейчас на трассе шесть беспилотных автомобилей», — заявили в компании.
В автогиганте уточнили, что пять машин выполняют коммерческие перевозки грузов, а шестая машина отрабатывает технические алгоритмы для улучшения качества работы.
14 июня в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков «КАМАЗ». В церемонии принимал участие Раис РТ Рустам Минниханов.
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