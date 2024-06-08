ПМЭФ-2024, «Кузькина мать» для Запада и «атомный» Иннополис: обзор событий недели

Рустам Минниханов на все 100% использует все возможности, предоставляемые ПМЭФ как крупной коммуникационной площадкой

Фото: rais.tatarstan.ru

От Индии до Республики Сербской: о чем договаривался Минниханов на ПМЭФ

Важнейшее событие недели – очередной Петербургский международный экономический форум. Событие для России масштабное и смысловое. ПМЭФ в России сейчас считается ведущим бизнес-форумом в России и странах СНГ. Именно здесь заключаются важнейшие деловые соглашения. Но это не только деловая повестка, весь мир в первую очередь ждет новых заявлений Президента России Владимира Путина.

Что касается Татарстана, то наша республика уже много лет является одним из самых активных участников форума, а Раис республики Рустам Минниханов полностью, на все 100% использует все возможности, предоставляемые форумом как крупной коммуникационной площадкой.

Стенд Татарстана уже в первый день вызвал повышенный интерес среди гостей форума. Концепция стенда: «Татарстан – центр переговоров международного уровня». Участники экспозиции стенда – это ведущие предприятия и организации Татарстана.

Стенд Татарстана уже в первый день вызвал повышенный интерес среди гостей форума Фото: rais.tatarstan.ru

На полях форума состоялось множество встреч и подписаний деловых соглашений. Одно из весомых – республика и банк ВТБ договорились увеличить объем сотрудничества. Документ подписали Рустам Минниханов и президент кредитной организации Андрей Костин. Также Раис РТ подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором компании «Вайлдбериз» Татьяной Бакальчук.

ПМЭФ дает возможность главам регионов пообщаться с глазу на глаз, ведь они все оказываются в одном месте и в одно время. Минниханов, в частности, пообщался с главой Хакасии и губернатором Томской области.

Не осталось без внимания и международное сотрудничество. В преддверии Игр БРИКС, которые стартуют уже 12 июня в Казани, и октябрьского саммита глав БРИКС у Минниханова прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в России Винаем Кумаром. Договорились наращивать товарооборот. В ходе встречи стало известно, что в Татарстане может появиться консульство Индии.

Были переговоры с представителями Китая, Египта, Узбекистана, Таджикистана Фото: rais.tatarstan.ru

Были переговоры с представителями Китая, Египта, Узбекистана, Таджикистана.

Среди знаковых встреч – переговоры с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Последний сообщил, что расширение сотрудничества страны в Татарстаном он обсуждал на ПМЭФ с Путиным. «Владимир Владимирович поприветствовал наше решение подписать документ о сотрудничестве. Хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для развития нашего взаимодействия», – подчеркнул Додик.

И это еще не полный список. Так же плодотворно поработала и вся татарстанская делегация – проведено множество встреч и подписано много документов о сотрудничестве с разнообразными предприятиями и организациями.

Такая насыщенная и многосторонняя работа Татарстана в рамках ПМЭФ уже стала традицией. И Раис Татарстана, и вся татарстанская делегация используют возможности форума по максимуму. По-другому в Татарстане не умеют.

Одно из ключевых событий форума — презентация инвестиционного рейтинга российских регионов от АСИ Стоп-кадр трансляции

Зонтик Москвы для нас очень подходит: Татарстан снова занял второе место после Москвы в рейтинге инвестклимата

Одним из ключевых событий Петербургского международного экономического форума является традиционная презентация инвестиционного рейтинга российских регионов от Агентства стратегических инициатив. Цель рейтинга – способствовать формированию равномерно благоприятного инвестиционного климата во всех регионах России.

Рейтинг рассчитывается по 70 показателям в четырех направлениях: регуляторная среда, ️институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства. Также в структуру рейтинга в этом году включены 17 показателей в составе внерейтингового направления. Показатели рассчитываются исходя из объективных статистических данных по отдельным факторам, оценки региональных экспертов, а также в соответствии с опросом предпринимателей. Татарстан на протяжении 7 лет входит в тройку лидеров рейтинга, а в 2015, 2016, 2017 годах республика занимала первое место.

В этом году Татарстан сохранил второе место в национальном рейтинге инвестклимата, разделив его с Нижегородской областью.

Лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата вновь стала Москва. Топ-3 замкнули Башкортостан и Московская область.

Примечательно, что если для Татарстана высокое второе место воспринимается привычно, то у Нижегородской области это вызвало бурные эмоции.

«Для нас огромное достижение, что мы оказались вместе с нашим бенчмарком (Татарстаном, – прим. Т-и), с тем, на кого равнялись», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Рустам Минниханов прокомментировал «серебро» республики: «Готов быть «двоечником» дальше, если это позволит руководство» Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов с доброй иронией комментировал «серебро» республики: «Сергей Семенович, я не претендую, как Глеб (на лидерство, – прим. Т-и). Зонтик Москвы для нас очень подходит. Готов быть „двоечником“ дальше, если это позволит руководство».

Действительно, очень сложно бросить вызов Москве, где сосредоточены немалые ресурсы, но Татарстан стабильно дышит в затылок столице в этом соревновании. В республике действует более 300 мер поддержки инвесторов, снижаются административные барьеры и принимаются меры по улучшению инвестиционного климата.

Говорят, что стабильность – это признак мастерства. С мастерством по созданию благоприятного инвестиционного климата в Татарстане полный порядок. Что и показывают соответствующие рейтинги.

На пресс-конференцию Владимира Путина на полях ПМЭФ пришли представители 16 стран Фото: kremlin.ru

«Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?»: Путин жестко пообщался с зарубежными журналистами

На полях ПМЭФ произошел очередной прорыв информационной блокады со стороны Запада в виде очень интересной и крайне эмоциональной пресс-конференции Президента России Владимира Путина.

На эту пресс-конференцию пришли представители 16 стран. Среди них оказались журналисты из Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Японии, США, Франции, Кореи и Италии.

Исходя из представленных на пресс-конференции стран, возникла возможность массово охватить именно ту аудиторию, до которой необходимо донести внешнеполитическую позицию действующего руководства России. Чем Владимир Путин воспользовался сполна – он послал Западу целый ряд грозных и эмоциональных сигналов.

Самая большая сенсация – Путин предельно жестко высказался в отношении стран, поставляющих Украине оружие для ударов по территории России:

«Если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам».

На таком высоком уровне впервые прозвучала мысль о возможных поставках уже российского дальнобойного и качественного оружия в иные регионы мира, откуда могут быть атакованы западные объекты. Самое интересное здесь, что напрашивающиеся варианты типа хуситов и Аденского залива совсем не единственные. Учитывая глобальное присутствие Запада во множестве регионов мира, внезапно жарко может стать везде.

Путин предельно жестко высказался в отношении стран, поставляющих Украине оружие для ударов по территории России Фото: kremlin.ru

Вот такая вот ответная реакция России на возможные обстрелы ее глубинной территории натовским оружием. Следует отметить, что на западные страны это заявление произвело незамедлительный эффект, словно ушат холодной воды вылили им за шкирку, – на следующий день последовала целая серия заявлений от финнов, французов, немцев и даже генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что никто не собирается посылать своих солдат воевать на Украину и с разрешениями Украине на удары по России натовским оружием не все так однозначно.

Кроме того, Владимир Путин заверил, что на Западе ошибаются насчет неготовности России применить ядерное оружие для своей защиты.

«Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина – посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства», – заявил иностранным журналистам российский президент.

Владимир Путин тут же в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Россия применит все возможные средства лишь для защиты, но не для нападения. Таких планов вообще нет.

«Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим. Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал? Это чушь, бред собачий! Но это было бы бредом, если бы не было задумкой, чтобы одурачить свое собственное население. “А, караул! Скоро Россия на нас нападет, и надо срочно вооружаться! Срочно направлять вооружение на Украину”. А на самом деле для чего это делается? Чтобы удержать свое собственное положение величия. Вот для чего это делается! Вот для чего эти угрозы и пугалки для бюргеров в Германии и Франции и в других частях Европы и быть не может. Мы сами себя защищаем на Украине», – так эмоционально убеждал западную прессу российский президент.

Тем не менее РФ продолжает настаивать на миротворческом процессе. Владимир Путин отметил, что Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины, и обратил внимание на то, что конфликт может закончиться через 2-3 месяца, если Запад прекратит поставлять оружие и не будет мешать заключению мирного договора. При этом, несмотря на нелегитимность Владимира Зеленского, Президент РФ считает, что на Украине есть стороны, с которыми можно подписать соглашения.

Вот такая вот прорывная и яркая получилась пресс-конференция Путина. С показом «Кузькиной матери» увлекающимся натовцам, как когда-то это делал Никита Хрущев. Иногда, чтобы привести в чувство зарвавшихся хулиганов из НАТО, чтобы довести до западной аудитории правильные сигналы в отношении происходящего на Украине, приходится говорить жестко и эмоционально. Хорошо, что Владимир Путин умеет это делать как никто другой.

Минниханов посетил Ульяновский автомобильный завод, который с 2000 года входит в структуру автомобильного концерна Sollers Фото: rais.tatarstan.ru

В гостях у Русских: Рустам Минниханов посетил Ульяновскую область

На этой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал с рабочей поездкой в Ульяновской области. Как у хороших соседей, у Казани и Ульяновска очень много связей во всех жизненных сферах. Именно поэтому этот рабочий визит Минниханова получился очень насыщенным и разноплановым.

Помимо встречи и переговоров с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских Рустам Минниханов посетил ряд промышленных предприятий.

Руководитель республики, в частности, побывал на Ульяновском автомобильном заводе, который специализируется на производстве полноприводных легковых и малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости. С 2000 года УАЗ входит в структуру автомобильного концерна Sollers, тесно сотрудничающего с Татарстаном.

​Ульяновское конструкторское бюро приборостроения плотно сотрудничает с Казанским авиационным заводом Фото: rais.tatarstan.ru

Также Рустам Минниханов посетил Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП). Это ведущий в российской авиаотрасли разработчик и производитель комплексов бортового радиоэлектронного оборудования для самолетов и вертолетов, а также систем электронной индикации и сигнализации, систем измерения воздушных параметров, систем управления оборудованием.

Это предприятие можно называть по старинке «смежником» татарстанских предприятий. УКБП плотно сотрудничает с Казанским авиационным заводом имени С. П. Горбунова, поставляя бортовое оборудование (системы электронной индикации и пульты управления) для пассажирских самолетов Ту-214. Кроме того, Рустаму Минниханову рассказали, что разработки бюро стоят на всех моделях вертолетов, производимых Казанским вертолетным заводом.

Рабочий визит Раиса Татарстана не ограничивался только деловой частью – в ходе поездки он посетил и ульяновский Центр реабилитации и сопровождения участников СВО и членов их семей.

«Сегодня мы посетили в Ульяновске Центр реабилитации участников СВО. Считаю такое решение своевременным и актуальным. Одна из важных задач власти – помогать нашим бойцам восстанавливать здоровье, обеспечивать им условия для комплексной реабилитации. Центр восстановления в Ульяновске располагает всем необходимым для этого. Мы взяли на заметку опыт ульяновских коллег», – подытожил свои впечатления Рустам Минниханов.

Раис Татарстана также откликнулся на значимое для татар Ульяновска мероприятие – он приехал на открытие мечети «Лайли-Джамал». На данный момент – это самая большая мечеть в Ульяновске. Строительство трехэтажного здания началось в 2018 году. Она рассчитана на 1 тыс. молящихся. В перспективе рядом планируется построить мусульманский комплекс, включающий медресе, Центр изучения Корана, халяль-кафе и никах-центр.

«Сегодня для Ульяновска и для всех мусульман большой праздник. И не только для мусульман – здесь с нами находятся и наши православные братья. Это очень важно для нашей многонациональной страны. Мы в нашей стране живем, процветаем и отстаиваем интересы нашей Отчизны. Мой коллега, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, позвонил и сказал, что у вас состоится такое событие. Конечно, в такой день мы должны быть вместе!» — подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис Татарстана откликнулся на значимое для татар Ульяновска мероприятие и приехал на открытие мечети «Лайли-Джамал» Фото: rais.tatarstan.ru

Если говорить о содержательной стороне визита, то мы видим достаточно разносторонний характер повестки. Здесь и посещение предприятий, тесно интегрированных с татарстанскими компаниями (деловая повестка), здесь и знакомство с практиками реабилитации ветеранов СВО, и участие в открытии значимой для ульяновской уммы мечети, на которое пришло немало ульяновских татар.

Татарстан и Ульяновская область – это, прежде всего, добрососедские отношения. Здесь очень много общих интересов во всех жизненных сферах. Многие предприятия Ульяновска и Татарстана работают в рамках совместной кооперации. Ульяновцы очень часто посещают Казань и наоборот. А с хорошими соседями можно и нужно часто общаться.

В Инноплоисе была введена в эксплуатацию первая очередь крупнейшего в Поволжье центра хранения и обработки данных Фото: rais.tatarstan.ru

Атомный Иннополис: «Росатом» и Рустам Минниханов открыли в новом городе корпоративный дата-центр

Иннополис на этой неделе стал немножко «атомным» – была введена в эксплуатацию первая очередь крупнейшего в Поволжье центра хранения и обработки данных госкорпорации «Росатом».

Но новый дата-центр будет работать не только на атомную отрасль – он будет предоставлять услуги хранения и обработки данных для различных отраслей экономики, включая государственный сектор, бизнес и науку. Таким образом, для Татарстана этот новый объект станет ключевым элементом инфраструктуры, обеспечивающей развитие информационных технологий и цифровой экономики.

«Сегодня большое событие для Иннополиса, для нашей республики и страны в целом. Знаковое событие – мы открываем центр обработки и хранения данных, огромный проект госкорпорации “Росатом”», – отметил на церемонии открытия Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Заявляю, что наши предприятия и республика будут использовать потенциал и возможности ЦОД» Фото: rais.tatarstan.ru

Он подчеркнул, что технологические решения для нового центра разработаны с учетом стратегии импортозамещения и соответствуют самым современным критериям надежности и безопасности. Центр обработки данных на 95% состоит исключительно из импортозамещенных оборудования и технологий.

Несмотря на масштабность реализованного проекта, «Росатом» даже не думает останавливаться – в перспективе строительство второй очереди, после чего объект будет состоять из двух зданий общей площадью более 23 тыс. квадратных метров. Проектное решение предусматривает до 2 тыс. стойко-мест с высокой степенью надежности уровня Tier III. Фундамент под второе здание уже залит.

«Объект получился прекрасный современный, востребованный. Заявляю, что наши предприятия и республика будут использовать потенциал и возможности ЦОД», – заверил Раис Татарстана.

Такие объекты как воздух необходимы Татарстану, который идет в авангарде развития цифровой экономики страны.