В гостях у Русских: 150 тысяч татар и фактор СВО – зачем Минниханов поехал в Ульяновск

Руководитель республики побывал на Ульяновском автомобильном заводе, который специализируется на производстве полноприводных легковых и малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости

Фото: rais.tatarstan.ru

На предприятиях автопрома

Визит Раиса Татарстана в Ульяновскую область получился разноплановым. Помимо встречи и переговоров с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских Рустам Минниханов посетил в том числе ряд промышленных предприятий.

Руководитель республики побывал на Ульяновском автомобильном заводе, который специализируется на производстве полноприводных легковых и малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости. С 2000 года УАЗ входит в структуру автомобильного концерна Sollers.

На промышленной площадке Ульяновского автомобильного завода Рустам Минниханов ознакомился с производством компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo Фото: rais.tatarstan.ru

На промышленной площадке Ульяновского автомобильного завода Рустам Минниханов ознакомился с производством компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Сборочное производство легких коммерческих автомобилей Argo стартовало в конце ноября 2022 года на заводе компании Sollers в Татарстане. Весной 2023 года компания перенесла производство Argo на индустриальную площадку в Ульяновске.

Следующим стало предприятие «Автодом». Компания более 15 лет производит автомобили специального назначения. На заводе выпускается более 20 моделей автомобилей на базе УАЗ Профи и на базе шасси Sollers Atlant.

Также Рустам Минниханов побывал в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения (УКБП) Фото: rais.tatarstan.ru

В гостях у смежников

Также Рустам Минниханов побывал в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения (УКБП). Это ведущий в российской авиаотрасли разработчик и производитель комплексов бортового радиоэлектронного оборудования для самолетов и вертолетов, а также систем электронной индикации и сигнализации, систем измерения воздушных параметров, систем управления оборудованием.

Это предприятие можно называть по старинке «смежником» татарстанских предприятий. УКБП плотно сотрудничает с Казанским авиационным заводом имени С. П. Горбунова, поставляя бортовое оборудование (системы электронной индикации и пульты управления) для пассажирских самолетов Ту-214.

Рустаму Минниханову рассказали, что разработки бюро стоят на всех моделях вертолетов, производимых Казанским вертолетным заводом Фото: rais.tatarstan.ru

Кроме того, Рустаму Минниханову рассказали, что разработки бюро стоят на всех моделях вертолетов, производимых Казанским вертолетным заводом. Производятся поставки информационно-управляющих систем, аэрометрического, светотехнического и светосигнального оборудования для различных модификаций вертолетов Ми-8, Ми-38 и «Ансат».

УКПБ ведет активное взаимодействие с КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева в части целевой подготовки студентов по инженерным специальностям в рамках образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха».

УКБП входит в структуру Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), которым руководит выходец из Татарстана Николай Колесов. Да и в самом концерне немало татарстанских предприятий. Так что продукция и услуги ульяновского авиапредприятия важны для Татарстана. И наоборот.

Александр Войт: «Мы высоко ценим сложившиеся между предприятиями крепкие и надежные партнерские отношения» Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы высоко ценим сложившиеся между предприятиями крепкие и надежные партнерские отношения. Нас объединяет большая совместная работа по реализации поставленных Президентом России Владимиром Путиным задач», — подчеркнул генеральный директор УКПБ Александр Войт.

Ветераны СВО в зоне особого внимания

В ходе поездки Рустам Минниханов посетил и ульяновский Центр реабилитации и сопровождения участников СВО и членов их семей.

В ходе поездки Рустам Минниханов посетил и ульяновский Центр реабилитации и сопровождения участников СВО и членов их семей Фото: rais.tatarstan.ru

«Ульяновский центр реабилитации — первый в стране, созданный в системе социальной защиты. Здесь оказывается комплексная помощь участникам СВО и членам их семей. Центр открылся в феврале и работает на полную мощность. Необходимое лечение прошли около 400 жителей Ульяновской области», — сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

На базе центра открыто 60 стационарных мест с круглосуточным пребыванием, шесть мест дневного пребывания и 34 амбулаторных места. Срок прохождения реабилитации составляет 14 дней.

На базе центра открыто 60 стационарных мест с круглосуточным пребыванием, шесть мест дневного пребывания и 34 амбулаторных места Фото: rais.tatarstan.ru

«Сегодня мы посетили в Ульяновске Центр реабилитации участников СВО. Считаю такое решение своевременным и актуальным. Одна из важных задач власти — помогать нашим бойцам восстанавливать здоровье, обеспечивать им условия для комплексной реабилитации. Центр восстановления в Ульяновске располагает всем необходимым для этого. Мы взяли на заметку опыт ульяновских коллег», — подытожил свои впечатления Рустам Минниханов.

Праздник для всех мусульман

В Ульяновской области очень большая татарская община. Татар в Ульяновской области проживает 149,9 тысячи человек (11,6% от населения области). Неудивительно, что на значимое для татар Ульяновска мероприятие – открытие мечети, откликнулся Раис Татарстана.

На данный момент «Лайли-Джамал» является самой большой мечетью в Ульяновске Фото: rais.tatarstan.ru

На данный момент «Лайли-Джамал» является самой большой мечетью в Ульяновске. Строительство трехэтажной мечети началось в 2018 году, здание ввели в эксплуатацию 28 декабря 2023 года. Она рассчитана на 1 тыс. молящихся. В перспективе рядом планируется построить мусульманский комплекс, включающий медресе, Центр изучения Корана, халяль-кафе и никах-центр.

«Сегодня для Ульяновска и для всех мусульман большой праздник. И не только для мусульман — здесь с нами находятся и наши православные братья. Это очень важно для нашей многонациональной страны. Мы в нашей стране живем, процветаем и отстаиваем интересы нашей Отчизны. Мой коллега, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, позвонил и сказал, что у вас состоится такое событие. Конечно, в такой день мы должны быть вместе!» — подчеркнул Рустам Минниханов.

На значимое для татар Ульяновска мероприятие – открытие мечети, откликнулся Раис Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

Многовекторный визит

Если говорить о содержательной стороне визита, то мы видим достаточно разносторонний характер повестки. Здесь и посещение предприятий, тесно интегрированных с татарстанскими компаниями (деловая повестка), здесь и знакомство с практиками реабилитации ветеранов СВО, здесь и участие в открытии значимой для ульяновской уммы мечети, на которое пришло немало ульяновских татар.

Татарстан и Ульяновская область – это, прежде всего, добрососедские отношения. Здесь очень много общих интересов во всех жизненных сферах. Многие предприятия Ульяновска и Татарстана работают в рамках совместной кооперации. Ульяновцы очень часто посещают Казань и наоборот.