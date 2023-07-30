Пляжи под Казанью опустели из-за вчерашнего урагана

Фото: © Артур Халилуллов / «Татар-информ»

Пляжи в окрестностях столицы Татарстана, которые в выходные дни обычно заполнены отдыхающими, сегодня опустели. Жителей Казани серьезно напугал обрушившийся накануне на Поволжье ураган.

Фото: © Артур Халилуллов / «Татар-информ»

Впрочем, стоит отметить, что штормовое предупреждение в Татарстане продолжает действовать и сегодня. Предполагается, что ветер ослабнет только в среду, после чего в регион вновь могут прийти грозы.

Всего, по данным МЧС, в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли десять человек и еще 76 пострадали. В том числе в Марий Эл в палаточном лагере у озера Яльчик погибли восемь человек. Еще 29 отдыхающих пострадали, 16 из них госпитализированы.

Буйство стихии накануне вечером воочию наблюдали жители Татарстана и соседних регионов. Все социальные сети и Telegram-каналы пестрили фотографиями и видео затопленных дорог и машин. Ветер переворачивал мусорные баки и срывал кровли, в одном из кафе в центре Казани он выбил стеклянную дверь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане погибла девочка-подросток. Среди погибших в Марий Эл — семья из Пестречинского района и трое жителей Зеленодольска.