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Новости Татарстана и Казани
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Пляжи под Казанью опустели из-за вчерашнего урагана
Пляжи в окрестностях столицы Татарстана, которые в выходные дни обычно заполнены отдыхающими, сегодня опустели. Жителей Казани серьезно напугал обрушившийся накануне на Поволжье ураган.
Впрочем, стоит отметить, что штормовое предупреждение в Татарстане продолжает действовать и сегодня. Предполагается, что ветер ослабнет только в среду, после чего в регион вновь могут прийти грозы.
Всего, по данным МЧС, в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли десять человек и еще 76 пострадали. В том числе в Марий Эл в палаточном лагере у озера Яльчик погибли восемь человек. Еще 29 отдыхающих пострадали, 16 из них госпитализированы.
Буйство стихии накануне вечером воочию наблюдали жители Татарстана и соседних регионов. Все социальные сети и Telegram-каналы пестрили фотографиями и видео затопленных дорог и машин. Ветер переворачивал мусорные баки и срывал кровли, в одном из кафе в центре Казани он выбил стеклянную дверь.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане погибла девочка-подросток. Среди погибших в Марий Эл — семья из Пестречинского района и трое жителей Зеленодольска.
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