Трассу Алексеевское – Альметьевск закрыли для грузовиков и автобусов

Автодорога Алексеевское – Альметьевск закрыта для грузовых автомобилей и автобусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ‎.

«С 22.00 29.01.2026 года введены ‎временные ограничения движения до наступления благоприятных погодных условий для грузовых автомобилей и автобусов на автомобильной дороге «Алексеевское-Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М7) – Бавлы (М5) в Республике Татарстан», – сообщили в ведомстве.

Движение будет восстановлено после улучшения погоды и нормализации дорожной ситуации.

Алексеевское – Альметьевск входит в дорогу Шали (М7) – Бавлы (М5). Длина участка – 145 км. Дорога работает на платной основе с конца марта 2025 года.