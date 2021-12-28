Петербург вышел на первое место по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Больше всего заболевших коронавирусом в России за минувшие сутки зарегистрировали в Санкт-Петербурге, где выявлено 1802 инфицированных. Это следует из данных Федерального оперативного штаба, передает радио Sputnik.

На втором и третьем местах по суточному приросту заболеваемости находятся Москва (1705) и Московская область (1574).

Всего за последние 24 часа в России выявили 21 922 случая коронавируса в 85 регионах. Число летальных исходов составило 935.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 10 437 152 случая заражения Covid-19. Умерли минимум 306 090 человек (о таком количестве смертей на данный момент сообщает оперштаб).

Некоторые эксперты ожидают новой волны пандемии коронавируса в России из-за появления нового омикрон-штамма, который отличается большей заразностью и распространяется быстрее своих предшественников.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова еще 13 декабря сообщила, что по поручению Президента Владимира Путина Правительство разработало дополнительный план по борьбе с распространением «омикрона» и направило его на рассмотрение российскому лидеру.