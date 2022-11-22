Песков заявил об отсутствии серьезных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Каких-то существенных подвижек по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции нет. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«<…> сначала призывали Россию вывести какие-то тяжелые вооружения, которых там нет, потом вроде бы все поняли, что там никаких российских вооружений нет. И, конечно, говоря о зоне безопасности, нужно говорить только о тех, кто ведет обстрел этой станции», — поделился своим пониманием ситуации представитель Кремля, отвечая на вопрос, продолжает ли обсуждаться создание зоны безопасности.

Песков добавил, что обстрелы Запорожской АЭС чреваты угрозой экологической безопасности огромных территорий России и диалог с Международным агентством атомной энергии обязательно будет продолжен.

«МАГАТЭ делает свою работу. Хорошо, что МАГАТЭ подтверждает, что эти обстрелы представляют собой угрозу для станции и для ее целостности, это хорошо. Мы, конечно, сожалеем, что в связи, наверное, со спецификой работы МАГАТЭ, как они говорят, не уполномочены говорить, кто именно ведет обстрелы», — заметил Песков.

Стороны конфликта неоднократно возлагали друг на друга ответственность за артиллерийские удары по Запорожской АЭС. В последних обстрелах член Министерство обороны РФ и Росатом обвинили украинских военных.

Ранее МАГАТЭ призвало Россию отказаться от контроля Запорожской АЭС и выразило озабоченность «неоднократными нарушениями внешнего энергоснабжения в результате обстрелов» прилегающей территории. Позднее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал немедленно прекратить обстрелы.