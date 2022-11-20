Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции должны быть немедленно прекращены. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает пресс-служба организации.

Руководитель международного агентства обратил внимание на то, что команда МАГАТЭ зафиксировала обстрелы АЭС, произведенные вечером 19 ноября и утром 20-го. «На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо», — подчеркнул он.

«Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем!» — добавил Гросси.

В связи с этим глава МАГАТЭ напомнил о необходимости как можно скорее установить зону безопасности вокруг Запорожской АЭС, обратившись к ведущим боевые действия Украине и России.

«Я не сдамся, пока эта зона не станет реальностью. Как показывают продолжающиеся очевидные обстрелы, [сейчас] это необходимо больше, чем когда-либо», — заключил Гросси.

Стороны конфликта неоднократно возлагали друг на друга ответственность за артиллерийские удары по Запорожской АЭС. В последних обстрелах член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов и Министерство обороны РФ обвинили украинских военных.

Ранее МАГАТЭ в своей резолюции призвало Россию отказаться от контроля Запорожской АЭС и выразило озабоченность «неоднократными нарушениями внешнего энергоснабжения в результате обстрелов» прилегающей территории.