Песков заявил об отсутствии обращения к россиянам в графике Путина на ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам в ближайшие дни. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

На вопрос, есть ли в планах российского лидера обращение к согражданам, представитель Кремля ответил отрицательно. «Нет», — заметил он.

Сегодня рано утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Погибли трое людей. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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