news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
8 октября 2022  18:44

Песков заявил об отсутствии обращения к россиянам в графике Путина на ближайшее время

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам в ближайшие дни. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

На вопрос, есть ли в планах российского лидера обращение к согражданам, представитель Кремля ответил отрицательно. «Нет», — заметил он.

Сегодня рано утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Погибли трое людей. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подробнее об инциденте читайте в материале «Татар-информа».

#Владимир Путин #спецоперация на Украине #крымский мост
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100