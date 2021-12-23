Песков заявил, что у Путина сохраняется высокий уровень антител к Covid-19

У Президента России Владимира Путина на данный момент сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу Covid-19. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

«У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты», — приводит слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Вместе с тем Песков заметил, что у него самого тоже достаточно высокий уровень антител к коронавирусу. «И хотя у меня был достаточно высокий уровень антител (после болезни — прим. Т-и), я еще и „Спутник лайт“ себе сделал, чтобы застраховаться», — пояснил он.

Президент России получил первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» 23 марта, а второй — 14 апреля. Он ревакцинировался 21 ноября, а также принял участие в испытаниях назальной вакцины от Covid-19.

При этом Владимир Путин почти не участвует в мероприятиях, небезопасных по коронавирусу. Несмотря на это, российский лидер решил провести очную пресс-конференцию. На ней будет присутствовать ограниченное количество журналистов, которым нужно было сдавать по три ПЦР-теста.