Представители пяти СМИ Татарстана примут участие в пресс-конференции Владимира Путина

Представители пяти СМИ Татарстана примут участие в пресс-конференции Президента России Владимира Путина, которая состоится завтра, 23 декабря.

Это главный редактор информационного агентства «Татар-информ» — заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Ринат Билалов, корреспондент АО «Телерадиокомпания „Новый Век“» Лина Зинатуллина, главный редактор — руководитель редакции журнала «Татарстан» — филиала АО «Татмедиа» Татьяна Вафина, главный редактор портала «Матбугат.ру» Данил Сафаров и главный редактор интернет-издания KazanFirst Кирилл Шлыков.

Всего на мероприятие аккредитованы 507 журналистов. Их полный список опубликован пресс-службой Президента РФ на сайте kremlin.ru.

Глава государства ответит на ключевые вопросы, касающиеся ситуации в стране и в мире. Начало трансляции запланировано на 12 часов. Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Традиционно итоги года с журналистами российский лидер подводит во второй половине декабря — в третий или четвертый четверг месяца.

Ежегодная итоговая пресс-конференция Путина проводится с 2001 года. Впрочем, с мая 2008 по май 2012 года длился перерыв — тогда политик занимал пост Премьер-министра РФ.

Рекордной по длительности стала пресс-конференция 2008 года, тогда Президент общался с журналистами 4 часа 40 минут. Первая конференция 2001 года длилась чуть больше полутора часов.