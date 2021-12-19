Песков: Путин почти не участвует в мероприятиях, небезопасных по Covid

Президент России Владимир Путин практически не участвует в массовых мероприятиях, где не обеспечена безопасность от коронавирусной инфекции. Об этом в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия-1» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Практически сейчас сошли к нулю такие совсем массовые мероприятия — без какой-либо дистанции, без каких-либо ограничений. Это просто невозможно уже», — заявил Песков.

По его словам, все события проводятся с соблюдением социальной дистанции, проверкой QR-кодов и результатов ПЦР-тестирования. Если же на мероприятии запланировано присутствие Президента, «участников особенно тестируют».

«Тех, кто непосредственно на протяжении долгого времени общается с Президентом, кому-то приходится проходить карантин, определенное количество дней, в каждом случае доктора определяют эту продолжительность в зависимости от текущей ситуации», — заключил представитель Кремля.