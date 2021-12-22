Песков: Провести очную пресс-конференцию было личным решением Президента России

Пресс-конференция Президента России Владимира Путина предусматривает свободное общение с прессой «до последнего». Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал в интервью телеканалу НТВ.

Из-за пандемии в этом году на мероприятие не было свободной аккредитации, на нем сможет присутствовать ограниченное количество журналистов, которым нужно было сдавать три ПЦР-теста. Соблюдение дистанции и другие связанные с коронавирусом предписания доставляют неудобства, однако это вынужденная мера, отметил Дмитрий Песков.

«В остальном это классическая пресс-конференция Путина: свободные вопросы, подробные ответы, что называется — до последнего», — сказал представитель Кремля.

По его словам, провести очную пресс-конференцию было личным решением Президента.

«Он прекрасно понимает, что это гораздо эффективнее, удобнее для журналистов, и это более востребовано журналистами», — сказал Дмитрий Песков.

Чрезвычайно важно, что на мероприятие приедут представители СМИ из российских регионов.

«Их формировали по федеральным округам полномочные представители президента вместе с главами регионов, — пояснил пресс-секретарь российского лидера. — И поэтому традиционно будет чуть больше половины региональных журналистов».

Дмитрий Песков отметил, что вопросы Президенту России не могут быть прописаны заранее, однако их тематику легко спрогнозировать при подготовке аппаратом Правительства справочного материала.

«Мы же следим за повесткой дня весь год, и особенно, когда она настолько неспокойна, как сейчас, настолько тревожная в каких-то аспектах», — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.