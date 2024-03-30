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Песков заявил, что Путин пропускает через себя происходящие в России трагедии
Президент России Владимир Путин глубоко переживает трагедии, происходящие в стране, полностью пропускает их через себя. Так было и в случае с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, — это не значит, что ему не больно, — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину. — И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами».
Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети. Число пострадаших выросло до 551.
Ранее Песков сообщал, что в ночь после теракта Президент работал без сна.
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