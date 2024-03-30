Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 551

Число людей, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл», выросло до 511 человек, сообщает ТАСС.

По данным агентства, всего в результате теракта пострадали 695 человек, среди которых 15 детей.

Из них 144 человека, в том числе 5 детей, погибли.

Отмечается, что большинство пострадавших направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети.