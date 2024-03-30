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Происшествия 30 марта 2024 13:06

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 551

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Число людей, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл», выросло до 511 человек, сообщает ТАСС.

По данным агентства, всего в результате теракта пострадали 695 человек, среди которых 15 детей.

Из них 144 человека, в том числе 5 детей, погибли.

Отмечается, что большинство пострадавших направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети.

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