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Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 551
Число людей, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл», выросло до 511 человек, сообщает ТАСС.
По данным агентства, всего в результате теракта пострадали 695 человек, среди которых 15 детей.
Из них 144 человека, в том числе 5 детей, погибли.
Отмечается, что большинство пострадавших направлены на амбулаторное лечение.
Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети.
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