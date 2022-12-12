Песков заявил, что ответ РФ на введение потолка цен на нефть огласят в ближайшие дни

Ответ России на введение потолка цен на нефть странами Запада будет окончательно сформулирован в указе Президента РФ Владимира Путина, который будет подписан в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я хочу напомнить, что в Бишкеке Президент сказал, что речь пойдет о соответствующем указе, и Президент также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа», — пояснил представитель Кремля.

С 5 декабря действует ограничение цен на российскую нефть, введенное государствами «Большой семерки», Европейским Союзом и Австралией. Потолком для «черного золота» из РФ признана планка в 60 долларов за баррель.

«Ведомости» 7 декабря сообщили, что власти России прорабатывают три варианта мер в ответ на такие ограничения. До этого вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал создание механизма, запрещающего торговлю на условии ценового потолка на нефть.