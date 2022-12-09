«За бюджет не беспокойтесь»: Путин допустил снижение добычи нефти из-за потолка цен

Потолок цен, принятый G7, ЕС и Австралией, в основном совпадает с теми ценами, по которыми продается российская нефть, заметил на пресс-конференции после заседания ЕЭАС Президент России Владимир Путин.

«Примерно к этой цифре все и сходится, — отметил он, упомянув о скидках для партнерах и разных уровнях стоимости сырья в зависимости от марки. — Поэтому у нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах».

Путин уточнил, что потолок цен затронет не только Россию, но и всех производителей нефти. Ведь если позволить потребителям диктовать цену, это приведет к коллапсу всей отрасли. В своих интересах они будут требовать цены все ниже, приведя отрасль к нулевым инвестициям, а затем всплеску цен и обрушению мировой энергетики.

«Это глупое предложение, непродуманное и непросчитанное», — заметил Президент России.

Глава государства повторил, что Россия не станет продавать нефть в те страны, которые поддержали введение потолка цен. В том числе она может сократить добычу нефти, дополнительно к соглашению ОПЕК+.

«Конкретные шаги будут изложены в указе Президента России, который выйдет в ближайшие несколько дней», — резюмировал Президент.