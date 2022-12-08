Россия завершает подготовку ответа на введение потолка цен на нефть – заявление Кремля

В России готовят ответные меры на решение стран Запада установить потолок цен на российскую нефть и ограничить ее перевозки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это нужно ожидать. Подготовка завершается», – подчеркнул он, пообещав, что санкции России будут «соответствующими» введенным ограничениям.

Напомним, с 5 декабря Евросоюз внес запрет на поставки российской нефти, перевозимой по морю. Также страны «Большой семерки», Австралия и ЕС установили ограничение цен на топливо до $60 за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не согласится с введением ограничений на стоимость нефти и введет механизм запрета на ее продажу – даже при условии, что придется сократить добычу.