«Ведомости»: Россия предусмотрела три ответа на введение потолка цен на нефть

Власти России рассматривают три варианта ответных мер на введенный Австралией, странами ЕС и G7 потолок цен на российскую нефть. Проект указа обсуждается президентской администрацией и Правительством РФ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Кабмине.

Первый вариант, по данным газеты, предусматривает полный запрет на продажу нефти странам, которые ввели потолок цен. Это касается в том числе продажи энергоносителя через страны-посредники или цепочку посредников.

Второй вариант заключается в запрете на экспорт по контрактам, включающим условие потолка цен на нефть, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Третий вариант подразумевает определение максимального дисконта российской экспортной нефти Urals к эталонному сорту Brent. При увеличении дисконта продажа энергоносителя будет запрещена.

Пока ни один из перечисленных вариантов не был одобрен, отмечают источники издания. По их словам, ответные меры должны были обсуждаться накануне на совещании Президента Владимира Путина с нефтяниками. Не исключаются и другие альтернативы контрмер на потолок цен или их комбинация, из них наименее вероятным является сценарий с фиксированной скидкой.

Напомним, в конце прошлой недели страны ЕС согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель. Помимо этого, 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в страны ЕС.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия разрабатывает механизм, запрещающий торговлю на условии ценового потолка на нефть. Введен он будет независимо от того, какой уровень цен будет установлен.