Указ Путина по ответу Западу на потолок цен на российскую нефть опубликуют на этой неделе

Решение Президента РФ Владимира Путина по ответным мерам на введение западными странами потолка цен на российскую нефть будет опубликовано на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да. Мы сообщим, как только он появится», – ответил представитель Кремля на вопрос о том, ожидается ли на этой неделе публикация указа.

С 5 декабря действует ограничение цен на российскую нефть, введенное G7, Евросоюзом и Австралией. Потолком для черного золота из России признана планка в 60 долларов за баррель.

9 декабря Песков отмечал, что решение об ответе Москвы обнародуют в ближайшее время — идет экспертное обсуждение.