Песков заявил, что Кремль не знает об ударе по кораблю РФ в Черном море

У Кремля нет никакой информации о якобы нанесенном ударе по российскому военному кораблю в водах Черного моря. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, мы не располагаем такой информацией», — сказал Песков, комментируя публикации украинских СМИ о предполагаемом уничтожении российского корабля Вооруженными силами Украины.

В ночь на 14 апреля на борту ракетного крейсера «Москва» по неназванной пока причине начался пожар, после чего на нем взорвался боезапас. Позднее в Минобороны заявили, что корабль «сохраняет плавучесть» и специалисты работают над его буксировкой в порт. Однако впоследствии военные рассказали, что «Москва» затонула при буксировке, сославшись на шторм.

По официальной информации российских военных, в результате инцидента погиб один человек и еще 27 пропали без вести, а 396 членов экипажа удалось спасти.