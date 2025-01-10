Песков заявил, что для переговоров Путина и Трампа не нужны предварительные условия

Для переговоров Президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не нужны никакие предварительные условия. Для организации диалога достаточно обоюдного желания обоих политиков, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никакие условия для этого (переговоров Путина и Трампа – прим. «Т-и») не требуются. Требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог», - цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Ранее избранный лидер Штатов заявил, что Путин хочет встретиться с ним. Причем политики, по его словам, уже занимается организацией своих предстоящих переговоров.

Напомним, что Трамп до этого говорил, что планирует завершить конфликт на Украине за 24 часа. Причем до этого сообщалось, что будущий президент США уже сделал предупредительный выстрел в сторону Владимира Зеленского, который решил выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. При этом, как сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен, администрация Трампа стремится обеспечить властям Киева самую лучшую возможную сделку по разрешению украинского конфликта.