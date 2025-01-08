Блинкен заявил, что администрация Трампа хочет обеспечить Украине самую лучшую сделку

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа стремится обеспечить властям Киева самую лучшую возможную сделку по разрешению украинского конфликта.

«Я уверен в том, что приходящая администрация хочет сделать так, чтобы они (Украина - ред.) договорились о наилучшей возможной сделке», - цитирует спикера РИА «Новости».

Также, общаясь с журналистами на пресс-конференции во Франции, Блинкен сказал, что администрация Трампа планирует решать, какую роль сыграют Штаты в рамках такой «лучшей» сделки.

Напомним, что Трамп официально станет новым американским лидером 20 января 2025-го. Ранее он уже заявлял, что решит конфликт на Украине за 24 часа.