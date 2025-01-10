Трамп: Путин хочет встретиться

47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп (официально станет лидером США 20 января 2025-го) сказал, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним. На данный момент политики двух стран готовятся к предстоящей встрече.

«Он (Президент РФ Владимир Путин — прим. «Т-и») хочет встретиться, и мы занимается организацией», — цитирует Трампа РИА «Новости». По данным информагентства, американский политик заявил об этом сотрудникам СМИ в своей резиденции во Флориде.

Причем дата потенциальной встречи Трампа, Путина и лидера Китая Си Цзиньпина будет определена позже, уточнил избранный президент США.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что планирует завершить конфликт на Украине за 24 часа. Он также считал необходимым наладить контакты с Россией и хотел встретиться с российским лидером после своей инаугурации. Путин, в свою очередь, говорил, что готов к разговору и встрече с Трампом. Как отмечал Президент РФ, на встрече политикам «будет, о чем поговорить».

До этого сообщалось, что Трамп уже сделал предупредительный выстрел в сторону Владимира Зеленского, который решил выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. При этом, как сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен, администрация Трампа стремится обеспечить властям Киева самую лучшую возможную сделку по разрешению украинского конфликта.