Владимир Зеленский решил выдвигаться на второй президентский срок

Владимир Зеленский решил выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. Однако он сделает это при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет баллатироваться, пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Телеграф».

Со слов лиц из окружения Зеленского, решение о втором сроке принято. Причем уровень доверия у него составляет 52%, поэтому Зеленский имеет шансы победить, говорят источники «Телеграфа».

Также, по словам источников, если Залужный откажется баллатироваться, то сможет получить первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте. Однако, по данным издания, экс-главком ВСУ еще не принял окончательного решения.

Напомним, полномочия Зеленского истекли 20 мая. Однако президентские выборы на Украине в 2024-м не стали проводить, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. По словам самого Зеленского, выборы сейчас «несвоевременны».