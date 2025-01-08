Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Владимир Зеленский решил выдвигаться на второй президентский срок
Владимир Зеленский решил выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. Однако он сделает это при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет баллатироваться, пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Телеграф».
Со слов лиц из окружения Зеленского, решение о втором сроке принято. Причем уровень доверия у него составляет 52%, поэтому Зеленский имеет шансы победить, говорят источники «Телеграфа».
Также, по словам источников, если Залужный откажется баллатироваться, то сможет получить первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте. Однако, по данным издания, экс-главком ВСУ еще не принял окончательного решения.
Напомним, полномочия Зеленского истекли 20 мая. Однако президентские выборы на Украине в 2024-м не стали проводить, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. По словам самого Зеленского, выборы сейчас «несвоевременны».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»