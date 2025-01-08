Дэвис: Трамп сделал предупредительный выстрел в сторону Зеленского и европейских лидеров

47-й американский лидер Дональд Трамп (вступит в должность 20 января 2025-го) дал понять, что не планирует предлагать Украине членство в НАТО, чтобы Киев не имел ложных ожиданий. Об этом сообщил подполковник вооруженных сил Штатов в отставке Дэниел Дэвис, чьи слова приводит РИА «Новости».

По словам спикера, поддерживать ложные надежды, что Трамп якобы поможет нейтрализовать военное превосходство России, чтобы Киев добился выгодного для себя результата, просто нереально.

Дэвис утверждает, что Трамп не собирается предлагать Украине вступить в альянс ни сейчас, ни потом. Причем будущий лидер Штатов своим заявлением в адрес Украины «сделал предупредительный выстрел в сторону Зеленского и европейских лидеров», считает спикер.

По его мнению, Трамп задает правильные ожидания как для украинцев, так и для западных союзников, несмотря на всю суровость заявлений будущего президента. Спикер отметил, что не менее суров тот факт, что сейчас для Украины не существует военного решения, предотвратившей бы военные потери.

До этого Трамп говорил, что понимает позицию России, выступающей против вступления в НАТО Украины. Также он считает преждевременным встречаться с Президентом РФ Владимиром Путиным до своего официального вступления в должность. При этом дату встречи с российским лидером Трамп тоже пока назвать не может, даже приблизительно.

Ранее Трамп заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. Решать этот кризис он планирует путем переговоров.