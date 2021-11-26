Песков: Ясности по срокам новых переговоров Путина и Байдена до сих пор нет

На данный момент встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена находится на стадии согласования, соответственно, ясности по срокам пока нет. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, до сих пор ясность не появилась. Находится в процессе согласования», — ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос о времени проведения новых переговоров руководителей РФ и США.

Первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Швейцарии 16 июня этого года. Осенью начала появляться информация о подготовке новых переговоров. Различные источники утверждали, что они могут пройти как до конца текущего года, так и в начале нового.