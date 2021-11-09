Песков отметил, что точных сроков встречи Путина с Байденом пока нет

В Кремле понимают необходимость встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Однако точных сроков пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что встреча нужна, что общение нужно двух президентов и что общение нужно продолжать, но четких сроков пока нет», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее в Белом доме сообщали, что не располагают информацией о встрече лидеров РФ и США до конца 2021 года.

Песков отметил, что Кремль тоже не обладает такими сведениями.

Напомним, первая личная встреча Путина и Байдена прошла в Швейцарии 16 июня.