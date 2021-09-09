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Ру Тат
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9 сентября 2021  11:54

Российская сторона не подтвердила подготовку встречи Путина и Байдена

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Российская сторона не может подтвердить начало обсуждения с США вопроса по организации новой встречи президентов России и Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

«Не можем подтвердить факт начала обсуждения с США относительно подготовки встречи на высшем уровне», — сказал дипломатический источник агентства.

Ранее интернет-издание «Страна.ua», запрещенное в Украине, заявило о начале подготовки нового саммита Владимира Путина и Джозефа Байдена в октябре. Оно также огласило предварительные вопросы для переговоров.

Последняя встреча глав государств состоялась 16 июня в Женеве и продлилась три с половиной часа, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

 

#Владимир Путин #джо байден
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