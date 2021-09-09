Российская сторона не подтвердила подготовку встречи Путина и Байдена

Российская сторона не может подтвердить начало обсуждения с США вопроса по организации новой встречи президентов России и Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

«Не можем подтвердить факт начала обсуждения с США относительно подготовки встречи на высшем уровне», — сказал дипломатический источник агентства.

Ранее интернет-издание «Страна.ua», запрещенное в Украине, заявило о начале подготовки нового саммита Владимира Путина и Джозефа Байдена в октябре. Оно также огласило предварительные вопросы для переговоров.

Последняя встреча глав государств состоялась 16 июня в Женеве и продлилась три с половиной часа, о чем сообщало ИА «Татар-информ».