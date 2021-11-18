news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
18 ноября 2021  19:20

Песков оценил возможность переговоров Путина и Байдена до конца года

news_top_970_100

В настоящее время нет информации о конкретных сроках переговоров Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. Однако есть вероятность того, что главы государств проведут разговор по видеосвязи, рассказал в эфире «Первого канала» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения <...> Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до Нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», — объяснил он.

#владимир путин #байден джозеф
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное