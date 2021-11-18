Песков оценил возможность переговоров Путина и Байдена до конца года

В настоящее время нет информации о конкретных сроках переговоров Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. Однако есть вероятность того, что главы государств проведут разговор по видеосвязи, рассказал в эфире «Первого канала» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения <...> Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до Нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», — объяснил он.