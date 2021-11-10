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Ру Тат
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Политика
10 ноября 2021  06:22

СМИ: Путин и Байден могут встретиться в начале 2022 года

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Президент России Владимир Путин может встретиться с коллегой из США Джозефом Байденом в начале следующего года. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, до Нового года главы государств проведут встречу в формате ВКС.

«Детали еще до конца не согласованы, а потому ни в Кремле, ни в Белом доме не спешат раскрывать подробности», — отмечается в сообщении.

Вероятной темой обсуждения станет выполнение договоренностей, которые были достигнуты во время переговоров в Женеве.

#переговоры #владимир путин
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