Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия — НАТО 12 января

Первое за два с половиной года заседание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января будущего года. Соответствующее предложение российской стороне направил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», — отметили в пресс-службе Североатлантического альянса.

При этом в альянсе подчеркнули, что диалог с РФ «должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу действий России» и быть основан на базовых принципах европейской безопасности.

О соответствующих планах ранее рассказало турецкое агентство Anadolu. Параллельно 12 и 13 января в Брюсселе должно пройти заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов стран — членов альянса.

На то, что возможная встреча Совета Россия — НАТО станет первой за два с половиной года, обратило внимание немецкое агентство dpa.

Ранее российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток.