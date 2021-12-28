Рябков о предстоящих переговорах с США: Надо обсуждать гарантии безопасности

В Вашингтоне говорят о неких абстракциях, нужна конкретика на проект договора о гарантиях безопасности, который Россия передала США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается двухстороннего формата с США, то мы свои предложения по повестке дня официально американцам передали. Сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция», — подчеркнул Рябков.

По его словам, обсуждать нужно конкретные проекты, представленные Россией, и переговоры запускаются ради этого.

Ранее стало известно, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации россиян с НАТО — 12 января, а встреча представителей Москвы с ОБСЕ назначена следующий день. Об этом сообщили агентства Франс Пресс и Рейтер, ссылаясь на представителя Белого дома.

По словам американского чиновника, общение сторон будет строиться вокруг «контроля над вооружениями и Украины».