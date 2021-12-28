Совещание Совета Россия — НАТО ожидается провести 12 января. Об этом заявил представитель Белого дома, сообщает РИА Новости.

Ранее об этой дате говорил и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По словам заместителя министра иностранных дел Александра Грушко, главной темой встречи станут предложения РФ по гарантиям безопасности.

Согласно AFP, Москва и Вашингтон 10 января проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине, встреча представителей России и ОБСЕ, куда также входят США, пройдет 13 января.