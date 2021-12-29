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Ру Тат
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Политика
29 декабря 2021  20:38

Байден планирует 30 декабря поговорить по телефону с Путиным

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30 декабря Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС. 

Как передавал телеканал CNN, американский Президент хочет провести беседу, «поскольку считает, что в отношении России ничто не может заменить прямой диалог между лидерами».

В Белом доме заявили, что Байден обсудит ряд вопросов, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией.

#Владимир Путин #Джо Байден
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