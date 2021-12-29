Байден планирует 30 декабря поговорить по телефону с Путиным

30 декабря Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Как передавал телеканал CNN, американский Президент хочет провести беседу, «поскольку считает, что в отношении России ничто не может заменить прямой диалог между лидерами».

В Белом доме заявили, что Байден обсудит ряд вопросов, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией.