Песков: Эмоциональность Путина на пресс-конференции вызвана угрозой безопасности страны

Эмоциональные слова Президента РФ Владимира Путина о защите национальной безопасности, прозвучавшие на недавней пресс-конференции, были вызваны исходящей от стран Запада угрозы для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Каждый раз, когда Президент говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны, он всегда эмоционален, что, однако, не делает его формулировки менее исчерпывающими», — заметил пресс-секретарь главы государства.

«Почему достали, Президент объяснил: достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой», — добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, существует угроза дальнейшего распространения политической и военной инфраструктуры НАТО в сторону границ России. При этом он уверен, что вхождение в Североатлантический альянс Украины, Грузии или Молдовы — «это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас».

Ранее российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток.