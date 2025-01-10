Нынешнее руководство Соединенных Штатов намерено и дальше делать все, чтобы продолжать конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Европа идет в фарватере.

«Мы видим, что страны продолжают декларировать свою политическую волю и дальше поддерживать Украину, говоря русским языком, Соединённые Штаты при нынешнем руководстве, которому осталось вот в офисе 10 дней, намерены дальше делать все для продолжения войны. Разумеется, европейские страны идут в фарватере этой генеральной линии», - цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

До этого глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Украине выделили 500 млн долларов в качестве военной помощи. В свою очередь, избранный лидер Штатов говорил, что Президент РФ Владимир Путин хочет встретиться с ним. Причем политики, по его словам, уже занимается организацией своих предстоящих переговоров.

Ранее Трамп заявлял, что планирует завершить конфликт на Украине за 24 часа. Причем уже сообщалось, что будущий президент США сделал предупредительный выстрел в сторону Владимира Зеленского, который решил выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. Однако, как сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен, администрация Трампа стремится обеспечить властям Киева самую лучшую возможную сделку по разрешению украинского конфликта.