Песков: Россия еще не получила от США ответа на предложения по безопасности
Письменного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности Россия пока не получала, но надеется получить на днях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Пока письменного ответа мы не получили на поставленные вопросы, надеемся, что мы получим на днях», — ответил Песков на вопрос журналистов, получила ли Россия письменный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности от США.
Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Кремль потребовал от западных партнеров отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах, и закрепить это юридически.
Напомним, переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве 10 января продлились более семи часов.
Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман предупредила о возможности новых санкций в случае нападения на Украину.
Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.