Эрдоган заявил, что из лидеров в мире остались лишь он и Путин

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент в мире остались только два опытных лидера — он сам и Президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал в ходе общения с молодежью в провинции Газиантеп.

«В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я — это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года (с 2003 по 2014 год политик занимал пост Премьер-министра Турции — прим. Т-и). Почти столько же — господина Путина. Все остальные ушли», — подчеркнул Эрдоган (цитата по ТАСС).

«И мы хотим, чтобы наш диалог продолжался. Тут важно продолжать политику. Вот, например, после ухода [канцлера] Ангелы Меркель (занимала этот пост с 2005 по 2021 год — прим. Т-и) в Германии закончилась политика», — добавил он.

При этом Президент Турции с большой теплотой отозвался о Герхарде Шредере, бывшем канцлером Германии с 1998 по 2005 год. По его словам, экс-канцлер проявлял уважение к исламским обычаям турок, диалог с ним продолжается до сих пор, и он сохраняет «очень сильные позиции в немецкой политике». В связи с этим Эрдоган выразил надежду, что и в турецкой политике появятся «такие же фигуры».

Заявление турецкого лидера было сделано на фоне свержения Президента Сирии Башара Асада вооруженной оппозицией. Он занимал этот пост с 2000 года, до этого сирийским лидером с 1971 года был его отец — Хафез Асад. Накануне экс-президент Сирии вместе с семьей прибыл в Москву.