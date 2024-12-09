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Депутат Шеремет: Россия спасла Асада от участи Каддафи
Россия, предоставившая политическое убежище экс-президенту Сирии Башару Асаду, спасла его от участи, постигшей бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Сегодня в мире осталось не так много стран, обладающих статусом великой державы и полным суверенитетом, где президент — человек слова. А главное, мы спасаем семью, которую просто уничтожили бы, как это сделали в Ливии с Муаммаром Каддафи», – сказал Шеремет в беседе с NEWS.ru.
Накануне сообщалось, что Асад вместе со своей семьей прибыл в Москву. В этот же день силы сирийской протурецкой оппозиции вошли в Дамаск. По этой причине бывший глава государства был вынужден покинуть арабскую республику.
Асад занимал пост президента Сирии с июля 2000 года. До него страной правил его отец Хафез Асад.
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