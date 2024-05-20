Песков рассказал о реакции Путина на крушение вертолета Раиси

Сразу же после состоявшейся вечером 19 мая встречи с послом Ирана в Москве Каземом Джалали, на которой обсуждалось крушение вертолета с Президентом ИРИ Эбрахимом Раиси, российский лидер Владимир Путин дал поручение оказать помощь со спасательной операцией. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При беседе Владимира Путина с иранским дипломатом присутствовали руководители Минобороны и МЧС Андрей Белоусов и Александр Куренков, а также советник главы государства Игорь Левитин.

«Президент, выслушав посла, сразу дал оперативные команды главам упомянутых ведомств, и в кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка, которая включала в себя группу в 60 человек, подготовленную к альпинистским задачам, со всем необходимым оборудованием; группа „Центроспаса“ и особая группа „Лидер“, которая могла бы приступить к спасательно-поисковой операции», — подчеркнул Песков.

После этого, по словам представителя Кремля, в сторону Тебриза экстренно вылетели два самолета: на борту одного из них находились сами спасатели, а на борту другого — высокогорный вертолет, который способен выполнять задания на больших высотах. К вылету были подготовлены еще два вертолета в Армении, которые при нормализации погодных условий должны были выдвинуться в Иран, чтобы экстренно подключиться к поисково-спасательной операции.

«<…> когда первый борт уже подлетел к Тебризу, пришла печальная информация, трагическая информация о том, что были найдены остатки вертолета. И по согласованию с иранской стороной наш борт развернулся фактически над аэропортом Тебриза в воздухе и пошел обратно на точку базирования. Второй самолет тоже развернулся обратно и сел в Жуковском», — заключил Дмитрий Песков.

Upd. (13.38): Возвращавшийся из Азербайджана после визита в эту страну Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета накануне, 19 мая. Вместе с ним на борту воздушного судна находились министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан, имам города Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, охранник и члены экипажа.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана Аятолле Сейеду Али Хаменеи в связи со смертью Президента ИРИ Сейеда Эбрахима Раиси. Раис РТ Рустам Минниханов в траурной телеграмме отметил, что благодарен судьбе за личное знакомство с политиком.

Подробнее о случившемся читайте в материале Он был другом Татарстана: все о гибели Президента Ирана Эбрахима Раиси.