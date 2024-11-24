Песков рассказал, когда впервые услышал о создании системы «Орешник»

Разработка новейших видов вооружений, к которым относится и ракетная система «Орешник», проводится в условиях абсолютной секретности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Он признался, что и сам до конца не знал о создании «Орешника». Впервые, по слоавам Пескова, услышал об этом во время обращения Президента России Владимира Путина.

«По всей видимости, совсем узкий круг, конечно [знал]. Разработка новейших видов вооружения, тем более в такой геополитической ситуации — это абсолютно засекреченный процесс», — подчеркнул представитель Кремля.

Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам России. Он рассказал, что 19-го и 21-го числа ВСУ применили западное дальнобойное оружие по российским территориям. Атакам подверглись военные объекты в Брянской (американские оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS) и Курской (британские крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow) областях.

В ответ на это российские войска нанесли комбинированный удар по промышленному объекту в Днепре (бывшем Днепропетровске). Для этого впервые была использована новая ракетная система, получившая название «Орешник». Российский лидер уточнил, что в случае дальнейшего применения «Орешника» РФ будет заранее предупреждать мирных жителей Украины и граждан дружественных стран, находящихся на ее территории.

Позднее Путин анонсировал серийное производство ракет «Орешник» и сообщил о разработке еще нескольких систем средней и меньшей дальности. Командующий же Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что ракетная система средней дальности «Орешник» способна поражать цели на всей территории Европы, что отличает ее от других видов высокоточного оружия.