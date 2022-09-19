Песков прокомментировал идею Кадырова объявить «самомобилизацию» в регионах России

Предложение об объявлении «самомобилизации» в российских субъектах должны комментировать военные эксперты и Минобороны РФ. В этом вопросе требуется оценка профессионалов, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать министерство обороны», – сказал представитель Кремля.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение о том, что каждый субъект РФ в состоянии подготовить и обучить «хотя бы тысячу добровольцев» для спецоперации на Украине. Его предложение поддержал руководитель Крыма Сергей Аксенов. С этой идеей также согласились главы Башкирии и Чувашии Радий Хабиров и Олег Николаев, а также губернатор Курской области Роман Старовойт.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по защите Донбасса, инициированную Президентом Владимиром Путиным.