Главы Башкирии и Чувашии поддержали призыв Кадырова к «самомобилизации»

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что идея главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» в российских регионах – абсолютно правильная. По его убеждению, сейчас главная задача «всех и каждого» – это поддержка специальной военной операции.

Хабиров сообщил, что два добровольческих батальона из республики имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова уже участвуют в спецоперации. «В регионах важно также обеспечить экономическую и социальную стабильность, при этом особое внимание уделить двум направлениям – поддержке семей военнослужащих, которые бьются за Родину, и всемерной поддержке самих бойцов на передовой. Нужно оказывать им экономическую, гуманитарную помощь, помогать с техническим обеспечением», – цитирует Хабирова РИА Новости.

Согласился с призывом Кадырова и глава Чувашии Олег Николаев. Он также подчеркнул, что в регионе проводится постоянная работа с подготовкой добровольцев и отметил, что их количество растет.

«Люди, которые приходили в военкоматы, ранее уже имели боевой опыт и, соответственно, получали предложения более широкого плана самореализации в качестве служения Отечеству», – добавил он.

Напомним, накануне Кадырова поддержали также глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава Чеченской республики вчера заявил о том, что нужно не ждать объявления Кремлем военного положения, а самим отправить добровольцев в зону СВО.