Старовойт поддержал призыв Кадырова к «самомобилизации» каждого региона России

Губернатор Курской области Роман Старовойт тоже поддержал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова подготовить в каждом регионе России по тысяче добровольцев и отправить их в зону проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, каждый глава региона в сложившихся условиях «должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам».

В общей сложности от Курской области в разные военные подразделения, участвующие в спецоперации, отправлено более 800 добровольцев, сообщил Старовойт в своем телеграм-канале.

«Все бойцы перед отправкой проходят подготовку в специальных центрах соответствующих подразделений. Добровольцев полностью обеспечили всем необходимым, а именно экипировкой, формой, средствами защиты и связи», – написал он.

Кроме того, сейчас ведется набор добровольцев в мобилизационный людской резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий. Новобранцы будут проходить соответствующее обучение и также получат необходимое снаряжение, добавил курский губернатор.

Ранее призыв Кадырова «проявить инициативу» в регионах поддержал глава Крыма Сергей Аксенов, сообщивший, что с полуострова в зону проведения СВО уже отправились 1200 человек, и формируются еще два батальона.

Напомним, глава Чеченоской республики сегодня заявил о необходимости «самомобилизации» и призвал не ждать объявления Кремлем военного положения, а самим отправить добровольцев в зону СВО.