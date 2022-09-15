Аксенов поддержал призыв Кадырова подготовить добровольцев в регионах России

Руководитель Республики Крым Сергей Аксенов поддержал инициативу Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в российских регионах для участия в спецоперации на Украине. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.

«Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир. Все регионы работают в этом направлении. Крым уже выставил более 1 200 добровольцев и формирует еще два батальона», — сказал Аксенов.

Он выразил уверенность в том, что все задачи спецоперации будут выполнены.

Напомним, ранее глава Чечни заявил в своем телеграм-канале о том, что российским регионам не нужно ждать мобилизации, а проявить инициативу и собрать хотя бы по тысяче добровольцев.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.